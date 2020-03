Fosca Mauri Tasciotti sul Coronavirus: “Impotenza davanti alla stupidità di chi non rispetta le regole”

NewTuscia – VITERBO – “Nonostante la mia famiglia segua tutte le norme indicate vivo in un clima surreale e di impotenza soprattutto di fronte alla stupidità, alla presunzione di essere indenni,

all’incoscienza di tanti italiani! Forse ci potremo salvare con misure ancora più restrittive. Il mio pensiero va a tutti i professionisti ed operatori della sanità, compreso mio figlio, anestesista, che affronta in prima persona grandi responsabilità in Svizzera! Io sono certa che l’Italia ce la farà, i nostri figli, i nostri nipoti hanno diritto al loro futuro!”.

Fosca Mauri Tasciotti