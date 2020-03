Rieti, rivolta nelle carceri: morti tre detenuti

NewTuscia – RIETI – “Purtroppo dobbiamo evidenziare come uno degli Istituti del Lazio, aperto nel 2009, dove è stata inaugurata la sorveglianza dinamica e il sistema a custodia aperta, apripista in ambito nazionale, dopo la rivolta di ieri, il risultato sia fallimentare.

Nell’Istituto NC Rieti sono, purtroppo, deceduti 3 detenuti – pare per aver assunto farmaci – ed altri 7 si trovano in ospedale.

Il Segretario Generale Aggiunto CISL FNS

F.to Massimo Costantino