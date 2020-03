Coronavirus, oltre 10 mila casi in Italia

NewTuscia – Sono 8.514 le persone attualmente positive al COVID-19 in Italia, 529 in più di ieri. Il totale sommato a quello dei deceduti (631 in attesa di conferma) ed i guariti (1.004) supera quota diecimila con 10.149 casi. Nel mondo sono più di 110 mila.

Una situazione di emergenza che ha spinto il Governo ad estendere a tutto il bel paese le misure già previste per le zone arancioni: è necessario limitare gli spostamenti in entrata, in uscita e all’interno dei propri Comuni salvo “per comprovati motivi di lavoro e di salute”. All’apprensione sul fronte sanitario si aggiunge anche quello per il crollo delle Borse mondiali e le tragiche rivolte nelle carceri italiane.

Intanto in Cina il numero dei nuovi contagi continua a diminuire e a Codogno il “paziente 1” è fuori pericolo. Oggi è stato trasferito dalla terapia intensiva a quella sub-intensiva.

Mentre l’Air France sospende i voli da e per l’Italia e la Slovenia chiude le frontiere con il bel paese, a Kinsash, capoluogo del Congo, è stato registrato il primo caso di Covid-19, si tratterebbe di un cittadino belga.