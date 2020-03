Comune di Acquapendente, modalità di accesso agli uffici comunali

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – L’accesso del pubblico negli Uffici del Comune di Acquapendente avverrà solo previo appuntamento nei normali giorni di apertura al pubblico, contattando i seguenti numeri:

Anagrafe, Stato Civile – Elettorale URP : 0763-7309217 – 219 – 226

Servizi Sociali: 0763 – 7309203

Ufficio Tecnico: 0763 – 7309220 – 221 – 225

Tributi: 0763 – 7309211

SUAP / Sportello Europa 0763-7309234

Sindaco-Assessori e Segretario Comunale 0763 – 7309204

L’Ufficio Protocollo riceverà la documentazione via email al seguente indirizzo:

protocollo@comuneacquapendente.it o via pec al seguente indirizzo: comuneacquapendente@legalmail.it

Chiunque lo richieda può ricevere (stesso mezzo)il numero di protocollo assegnato alla pratica

SUAP / Sportello Europa / Turismo : 0763-7309234 / turismo@comuneacquapendente.t

sportelloeuropa@comuneacquapendente.it

Le istanze relative alla SUAP possono essere trasmesse tramite piattaforma telematica https://www.impresaiunungiorno.gov.it. / Per consulenze ed informazioni suap@comuneacquapendente.it

Per l’ufficio tributi (0763-7309211) le richieste possono essere inoltrate per e-mail ai seguenti indirizzi tributi@comuneacquapendente.it , protocollo@comuneacquapendente.it, allegando i documenti scannerizzati utili ad istruire le pratiche. I moduli da riempire sono disponibili sul sito alla pagina www.comuneacquapendente.it / wpaquesionet/index.php/modulistica-2/

Per dirimere questioni particolari è possibile prendere un appuntamento tutti i giorni ECCETTO IL MARTEDI’ telefonando al Numero 0763 – 7309211

Polizia locale

accesso individuale suonando il campanello o attraverso mail: polizialocale@comuneacquapendente.it

Per l’Ufficio Agricoltura (UMA – Dott. F.Prudenzi : 0763-7309205) le richieste dovranno essere inoltrate per e-mail (scuola@comuneacquapendente.it) , allegando i documenti scannerizzati utili ad istruire le pratiche. I moduli da riempire saranno disponibili sulla pagina www.comuneacquapendente.it /w.paquesionet/index.php/moduli-uma/

Per l’Ufficio Tecnico : accesso individuale suonando il campanello. Le richieste possono essere inoltrate esclusivamente mezzo Pec: comuneacquapendente@legalmail.it , se non in possesso di Pec a mezzo mail: ufficiotec@comuneacquapendente.it allegando la documentazione prevista in formato pdf in modo da poter procedere all’istruttoria delle pratiche. I moduli da riempire sono disponibili sul sito alla pagina: http://www.comuneacquapendente.it/wpaquesionet/index.php/modulistica-ufficio-tecnico/ La modulistica è disponibile sul sito istituzionale del Comune.

I pagamenti dei servizi a domanda individuale devono essere effettuati attraverso bonifico bancario

(IBAN IT 73 M 08851 72860 000000206383)