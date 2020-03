Viterbo Ambiente, sospesa la distribuzione di sacchi 

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. La distribuzione di sacchi per la raccolta delle frazioni “Imballaggi in plastica/metallo” e “Organico – rifiuto biodegradabile proveniente da mense e cucine” presso i locali della sede di Viterbo Ambiente in Viterbo – strada Poggino 63 e presso le frazioni (primo venerdì del mese) sarà sospesa, in via cautelativa, a far data dal 10.03.2020 fino a superata emergenza.