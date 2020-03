Ultimo evento dell’istituto Da Vinci di Acquapendente: il commento della D.ssa Billi

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Poche ore prima della chiusura Istituto per le problematiche coronavirus, la Dirigente Istituto Omnicomprensivo “Leonardo Da Vinci” di Acquapendente Dottoressa Luciana Billi, sintetizza i risultati dell’ultimo evento svolto a corollario del percorso didattico:

“ Si è conclusa la prima edizione della “Settimana dell’Inclusione di Istituto: aiutiamoci a volare”, sottolinea la stessa. “Una giornata emotivamente intensa, per la forza empatica e l’entusiasmo dell’ospite di chiusura: Emanuele Lambertini, classe 1999, atleta speciale di scherma e fioretto, argento alla Coppa del Mondo Under 17 di Varsavia, terzo posto alla Coppa del Mondo a squadre di spada a Eger (Ungheria), oro nella spada ai Campionati Italiani Assoluti di Roma e bronzo nel fioretto, bronzo nel fioretto a squadre agli Europeo di Torino….ma soprattutto, VULCANO di entusiasmo, un esempio di come con la tenacia sia possibile raggiungere qualsiasi traguardo, oltre i limiti fisici. “Il vero handicap” ripete Emanuele agli studenti delle classi 4^ e 5^ del Liceo Scientifico / ITT ” è non sapere sorridere….Non sorridere alla vita, non avere il coraggio di darsi traguardi e di lottare per raggiungerli”. Il vero handicap, è negli stereotipi che chiudono la mente e impediscono di cogliere “i colori” dell’esistere .Grazie Emanuele, per la carica emotiva che sei riuscito a trasmettere. Grazie per avere regalato a tutti, con la tua travolgente disponibilità, il potere del coraggio.