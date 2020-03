NewTuscia – ROMA – Sulla Strada Statale Salaria senso unico alternato all’altezza di via della Marcigliana, km 100, a causa di un incidente ormai risolto. La strada, in precedenza chiusa temporaneamente, è stata riaperta. Al momento ci sono lunghe code tra via di Valle Ricca e la Diramazione Roma Nord in entrambe le direzioni.



Lo comunica Astral Infomobilità.