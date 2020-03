Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio e Italia del 10/03/2020

Viterbo

Qualche nube al mattino con tempo prevalentemente asciutto, nubi in aumento nel pomeriggio. In serata i cieli saranno generalmente poco nuvolosi. Temperature comprese tra +4°C e +12°C.

Lazio

Tempo in prevalenza stabile con ampie schiarite al mattino su gran parte della regione, nubi in aumento al pomeriggio sempre con tempo asciutto. In serata i cieli saranno generalmente poco nuvolosi su tutti i settori.

Italia

Molte nubi in transito su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo, salvo locali e deboli nevicate sulle Alpi oltre i 900-1000 metri. Tempo stabile e asciutto su tutti i settori con innocua nuvolosità in transito alternata ad ampie schiarite, specie lungo le coste tirreniche. Ampie schiarite sulle regioni peninsulari e in Sardegna con locale nuvolosità in transito, tempo perturbato invece sulla Sicilia tra mattina e pomeriggio con locali piogge.

TEMPERATURE massime in aumento, minime stazionarie o in lieve calo.

