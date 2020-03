Federscherma Lazio: l’Italsciabola di Berrè ottiene il pass olimpico

ROMA – La sciabola italiana vola a Tokyo2020. La Nazionale maschile e quella femminile conquistano contemporaneamente il pass per i Giochi Olimpici, conquistando l’aritmetica certezza grazie al secondo posto che, in sincrono, ottengono sulle pedane del Lussemburgo e di Atene.

Il risultato della sciabola azzurra completa la delegazione di scherma che, alla luce del programma olimpico finalmente senza esclusioni di specialità, vedrà per la prima volta l’Italia portare con sé 24 carte olimpiche, potendo schierare complessivamente 18 atleti nelle gare individuali e tutte e 6 le Nazionali nelle rispettive gare a squadre.

Sulle pedane lussemburghesi, nella penultima gara a squadre di qualificazione olimpica del circuito di Coppa del Mondo di sciabola maschile, il quartetto italiano composto da Luca Curatoli, Gigi Samele, Enrico Berrè ed Aldo Montano, è stato sconfitto dalla Corea del Sud col punteggio di 45-32.

Gli azzurri, all’esordio, hanno superato il Canada per 45-19 e dopo hanno sconfitto ai quarti la Russia per 45-43. In semifinale è poi giunta la vittoria contro l’Ungheria con il punteggio di 45-42.

Sono state invece le pedane di Atene a portare in dote all’Italia di sciabola femminile l’aritmetica certezza di essere tra le otto squadre protagoniste della gara olimpica a Tokyo2020.

Il quartetto composto da Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio e Michela Battiston, dopo l’esordio contro la Romania vinto per 45-35, ha dapprima superato la Spagna ai quarti per 45-39, prima di avere ragione della Polonia in semifinale col punteggio di 45-31.

In finale, le azzurre hanno subìto il 45-35 dalla Russia.

Entusiasta per la doppia qualificazione si dice il Commissario tecnico della Nazionale italiana di sciabola, Giovanni Sirovich. “Aver conquistato il pass olimpico – commenta il CT – ci permette di continuare a coltivare il nostro sogno. Abbiamo sempre lavorato guardando lontano, ma questo era il primo punto di partenza. Il primo step lo abbiamo superato e lo abbiamo fatto grazie all’impegno di tutto il gruppo azzurro. Adesso continuiamo a lavorare”.

COPPA DEL MONDO – SCIABOLA MASCHILE – PROVA A SQUADRE – Lussemburgo, 08 marzo 2020

Finale

Corea del Sud b. ITALIA 45-32

Finale 3°-4° posto

Germania b. Ungheria 45-44

Semifinali

Corea del Sud b. Germania 45-37

ITALIA b. Ungheria 45-42

Quarti

Corea del Sud b. Francia 45-41

Germania b. Iran 45-28

ITALIA b. Russia 45-43

Ungheria b. Usa 45-40

Tabellone dei 16

ITALIA b. Canada 45-19

Classifica (24): 1. Corea del Sud, 2. ITALIA, 3. Germania, 4. Ungheria, 5. Francia, 6. Russia, 7. Usa, 8. Iran.

ITALIA: Luca Curatoli, Gigi Samele, Enrico Berrè, Aldo Montano

COPPA DEL MONDO – SCIABOLA FEMMINILE – PROVA A SQUADRE – Atene, 8 marzo 2020

Finale

Russia b. ITALIA 45-35

Finale 3°-4° posto

Ungheria b. Polonia 45-36

Semifinali

Russia b. Ungheria 45-44

ITALIA b. Polonia 45-31

Quarti

Russia b. Cina 45-43

Ungheria b. Corea del Sud 45-42

ITALIA b. Spagna 45-39

Polonia b. Francia 45-39

Tabellone dei 16

ITALIA b. Romania 45-34

Classifica (24): 1. Russia, 2. ITALIA, 3. Ungheria, 4. Polonia, 5. Corea del Sud, 6. Spagna, 7. Francia, 8. Cina.

ITALIA: Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio, Michela Battiston.