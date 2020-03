Coronavirus: Desenzano del Garda non si ferma!

Paola Suarez

“Desenzano del Garda non si ferma!”. E’questo lo slogan apposto all’entrata di Desenzano del Garda,meta turistica molto ambita soprattutto da parte di tedeschi e francesi .

I cittadini del paese non manifestano reazioni di panico di fronte all’emergenza CORONAVIRUS,tuttavia sembrano affrontare con intelligenza e con le dovute misure di sicurezza fornite dal Ministero della Salute la normale routine di vita limitando gli spostamenti e attenendosi rigorosamente e doverosamente alle norme in vigore per evitare il diffondersi del virus.

Durante la giornata dell’8 Marzo in occasione della festa della donna molte persone hanno sfruttato la bellissima giornata di sole per passeggiare sul lungolago e vivere in serenità “apparente”questo particolare momento.

I ristoranti e i bar non erano pieni ma frequentati con le dovute norme di sicurezza.

D’altra parte i dati statistici registrano che i contagi di Coronavirus nella zona del lago di Garda cominciano a diffondersi e la paura di rimanere contagiati fa calare le prenotazioni in tutta la zona ;si prevede una vera crisi economica data dalla mancanza di turismo.

Il sindaco Guido Malinverno afferma che qualora sarà necessario chiuderà l’accesso al centro storico e ai luoghi pubblici per tutelare la salute di tutti.

