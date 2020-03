Città di Tarquinia: aggiornamento misure preventive Covid-19

NewTuscia – TARQUINIA – L’operazione di contrasto e contenimento sul territorio comunale del diffondersi dell’emergenza epidemiologica è oggi un obbligo e un dovere di ogni cittadino.

Questa Amministrazione sta adottando tutte le misure preventive indicate dalle autorità competenti e sta mettendo in campo ulteriori iniziative volte sia al rispetto delle regole stabilite dal governo, che ad aiutare i cittadini bisognosi di un supporto.

Abbiamo provveduto a:

✅ comunicare alla Regione Lazio l’apertura del C.O.C. Centro Operativo Comunale, attivato dal Sindaco per la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.

✅ ad instituire un numero verde 800088307 per soddisfare le richieste dei cittadini attivo H24 a partire già da questa sera alle ore 20.00

✅ coinvolgere la Protezione Civile Comunale, Aeopc e le associazioni di volontariato per assistere la popolazione

IL NUMERO VERDE È SOLO AD ESCLUSIVO UTILIZZO DEI CITTADINI DI TARQUINIA, ISTITUITO COME AIUTO E SUPPORTO ALLA POPOLAZIONE E NON SI SOSTITUISCE IN ALCUN MODO AI NUMERO VERDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E REGIONALE

Continueremo ad informarvi in merito a qualsiasi aggiornamento ed evoluzione sull’emergenza COVID-19.