Bosco del Sasseto, sospensione attività fino al 3 aprile

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Cari amanti del Bosco del Sasseto, vi comunichiamo che a partire da oggi fino al 3 aprile, in ottemperanza alle misure di emergenza stabilite in ambito ministeriali, anche il Bosco del Sasseto chiuderà sospendendo tutte le attività ordinarie ed eventi correlati.

In attesa di rivederci il più presto possibile, vi invitiamo a seguire le istruzioni ed i consigli di buona prassi promosse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per contrastare in maniera efficace il virus. A presto!