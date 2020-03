Una Viterbese senza mordente perde 1-0 col Rieti, in un Rocchi deserto.(La cronaca)

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – In un clima surreale si è giocato, a porte chiuse, il derby tra Viterbese e Rieti. Causa emergenza epidemia da Corona Virus; che sta flagellando l’Italia del Nord e l’Europa intera. Una Viterbese scialba e con poco mordente perde in casa il derby con il Rieti, dopo aver fallito anche un calcio di rigore con Tounkara. Decide una rete di Marchi nella ripresa.

Una brutta sconfitta per i gialloblù che perdono ancora il derby con i cugini reatini.

Passiamo alle formazioni delle due squadre.

VITERBESE: Biggeri,De Giorgi, Baschirotto, Bezzicheri, Tounkara, Errico, Volpe, De Falco,Urso, Negro, Bensaja

A disposizione di Mr. Antonio Calabro: Pini, De Santis, Antezza, Markic, Menghi, Corinti, Zanoli, Maraolo, Molinaro, Bunino, Bianchi, Simonelli.

RIETI: Merelli, Zanchi, Marchi, De Paoli, Tirelli, Vignati, Esposito, Russo, Morrone, Kalombo, Rasi

A disposizione di Mr.Bruno Caneo: Addario, Serena,Fiumara, Granata, Del Regno, De Sarlo, Bartolotta, Persano.

Arbitro: Gino Garafalo di Torre del Greco

Assistenti: Luca Dicosta di Novara e Alessandro Marinetti di Lovere

Note: Terreno in buone condizioni, serata, stadio deserto

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Inizio vivace della partita: al 3° corner per i gialloblù conquistato da Urso, senza esito. La difesa reatina libera ed allontana il pallone.

Al 5° contropiede del Rieti pericoloso fermato da un ottimo recupero difensivo di De Giorgi che anticipa in area gli avanti del Rieti. Sventando una pericolosa ripartenza.

Rieti molto aggressivo con pressing asfissiante a centrocampo sui portatori di palla della Viterbese.

Al 10° punizione sulla trequarti destra per i gialloblù. Senza esito il pallone, messo in mezzo, finisce sul fondo.

Al 18° prima conclusione in porta della Viterbese con De Falco che dal limite impegna in tuffo il portiere del Rieti Merelli.

Al 19° viene ammonito Kalombo per fallo su Urso nei pressi del vertice sinistro dell’area di rigore reatina. Della battuta si incarica Bensaja. Il suo tiro viene respinto dalla barriera reatina.

Al 22° calcio d’angolo per il Rieti. Pallone messo in area della Viterbese. Bel colpo di testa, ma la difesa libera.

Al 24° bella azione di Tounkara che però serve male una palla troppo lunga a Volpe, che perde l’attimo buono. Conclude da posizione angolata in modo debole e il portiere del Rieti para.

Al 26° bella azione di rimessa del Rieti. De Paoli a tu per tu con il portiere della Viterbese manda alto sopra la traversa.

Al 27° la Viterbese risponde con Tounkara che servito in area da buona posizione manda alto sopra la traversa.

Al 29° bella azione di Errico della Viterbese, che dal limite dell’area tira la sua conclusione. Deviata da un difensore del Rieti e presa dal portiere del Rieti Merelli.

Al 31° bello scambio tra Tounkara e Volpe. Con quest’ultimo che si invola in area del Rieti, ma viene fermato da una segnalazione errata del guardalinee che segnala un fuorigioco inesistente.

Al 33° viene ammonito per un brutto fallo Esposito del Rieti. Punizione dalla trequarti per la Viterbese. Batte Urso che manda il pallone alle stelle.

Il Rieti si rende pericoloso in contropiede con un’azione di gioco conclusa da De Paoli. Un tiro centrale parato dal portiere Biggeri della Viterbese.

Al 44° la Viterbese vicina al vantaggio con Tounkara che servito da un lungo lancio del portiere della Viterbese Biggeri entra in area e da buona posizione tira in porta in diagonale, ma manda al lato.

Al 45° corner per il Rieti senza esito. La difesa libera, poi l’arbitro fischia la fine dopo un minuto di recupero.

La prima frazione di gioco termina con il risultato di 0-0.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Al 5° della ripresa bella azione della Viterbese con Urso che serve Bensaja. Dal limite, il giocatore, conclude in porta, ma il suo tiro si perde di poco a lato.

Al 7° primo cambio nella Viterbese: esce Bezzicheri e al suo posto entra in campo Simonelli.

Al 9° corner per i gialloblù. Pallone messo in area. La difesa reatina manda di nuovo in corner. Il seguente calcio è senza esito.

Al 13° corner per il Rieti. Pallone scodellato in area e facile preda di Biggeri.

Al 17° la Viterbese fallisce una grossa occasione con Volpe che servito da un bel cross dalla destra di Urso, tutto solo, manda di poco alto sopra la traversa.

Al 18° cambio nel Rieti: esce Marchi e al suo posto entra Serena.

Al 20° corner per la Viterbese. Pallone scodellato in area da De Falco, ma il portiere del Rieti Merelli in tuffo respinge ed allontana.

Al 22° il Rieti passa in vantaggio con De Paoli che sfrutta un’indecisione difensiva e mette in rete per il vantaggio reatino.

Al 24° rigore per la Viterbese da un fallo su Errico. Batte dal dischetto Tounkara, che manda il pallone addosso al portiere del Rieti, che sulla ribattuta respinge ancora.

Al 26° cambio nella Viterbese: esce Volpe e al suo posto entra in campo Bunino.

Al 28° viene ammonito De Giorgi della Viterbese.

Al 30° calcio d’angolo per il Rieti, senza esito.

Al 31° cambio nel Rieti: esce Russo e al suo posto entra Persano.

Al 32° Doppia sostituzione nella Viterbese: escono De Falco e Urso per Antezza e Molinaro.

Al 35° Doppia sostituzione nel Rieti: escono Tirelli e De Paoli ed entrano in campo al loro posto Fiumana e Del Regno.

Al 39° corner per la Viterbese senza esito.

Al 41° viene espulso Errico della Viterbese per somma d’ammonizioni.

Al 43° corner per il Rieti senza esito.

Al 45° calcio di punizione dal limite per la Viterbese. Batte Bunino, ma la barriera respinge e si accende una mischia in area. Cade Antezza, ma l’arbitro lo ammonisce per simulazione.

Dopo quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara la partita finisce 1-0 per il Rieti.

RISULTATI DELLA 11° GIORNATA

VITERBESE-RIETI 0-1

VIBONESE-PAGANESE 1-1

AVELLINO-TERNANA 2-0

BISCEGLIE-CATANIA 0-1

MONOPOLI-CASERTANA 0-1

PICERNO-REGGINA 0-2

SICULA LEONZIO-RENDE 1-0

TERAMO-FRANCAVILLA 0-1

CAVESE-POTENZA si gioca domani

CATANZARO-BARI si gioca domani

CLASSIFICA

REGGINA 69

BARI 59

MONOPOLI 57

POTENZA 55

TERNANA 51

CATANIA 47

CATANZARO 42

TERAMO 41

FRANCAVILLA 40

AVELLINO 40

VIBONESE 39

VITERBESE 39

CASERTANA 38

CAVESE 37

PAGANESE 36

PICERNO 32

SICULA LEONZIO 29

BISCEGLIE 20

RENDE 18

RIETI 15 ( 5 PUNTI PENALIZZAZIONE)

PROSSIMO TURNO

POTENZA-MONOPOLI

SICULA LEONZIO-VITERBESE

BARI-CATANIA

CASERTANA-TERAMO

REGGINA-AVELLINO

RENDE-CATANZARO

TERNANA-VIBONESE

PAGANESE-PICERNO

RIETI-CAVESE

FRANCAVILLA-BISCEGLIE