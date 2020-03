Viterbo, strade. Lettera aperta di un lettore

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo da un lettore.

Osservazioni di un vecchio cittadino di Viterbo

Sono un cittadino che abita in strada Quartuccio a sud di Viterbo, vicino all’ex ristorante Oliveto al km 72,700 della Cassia. In questo incrocio, sul vecchio tracciato, parallelo alla Cassia, confluiscono tre strade consorziali, Quartuccio, Degli orti, e Sasso S, Pellegrino, con circa 100 famiglie residenti. Dal novembre del 2016, siamo costretti, per andare a Viterbo, di recarci a Vetralla e fare l’inversione di marcia. Tutto questo è successo in quanto l’operaio addetto alla applicazione della segnaletica orizzontale, commettendo un errore, ha trasformato nell’incrocio, la linea tratteggiata, da sempre esistita, a linea continua. Da allora ci siamo inoltrati in un tunnel burocratico, assurdo, senza un senso logico, che ci costringe a non poter uscire da quell’incrocio. La linea continua in quel punto ha obbligato sino ad oggi gli abitanti della zona, per andare a Viterbo, a fare l’inversione di marcia a Vetralla, percorrendo ben 10 km in più, o in alternativa attraversare la line continua e commettere una grave infrazione stradale.

Responsabile di questa situazione per i primi 2 anni è stata l’Astral, ente regionale addetta alla manutenzione delle strade, che con motivazioni burocratiche, discutibili e assurde, ha mantenuto la linea continua con grave danno della comunità. Successivamente, essendo passata la gestione all’Anas, si sperava che tutto tornasse come prima, anche perché l’Anas nelle strade da lei gestite, mantiene in tutti gli incroci e i passi carrabili, la linea tratteggiata, affinché in tutte le uscite riferite al settore artigianale, commerciale, agricolo, residenziale e in incroci con strade comunali consorziali, vicinali, si possa uscire sia a destra, che a sinistra. Su questo argomento, sono state spedite numerosissime lettere agli interessati, mettendo al corrente del fatto grave anche il Prefetto, la Polizia Stradale e l’ente locale. Sino ad oggi non siamo riusciti a risolvere il problema, anche dopo che è stata modificata la segnaletica verticale, su segnalazione della polizia stradale, trasformando la velocità dei veicoli da 70 km orari a 60 km orari nel tragitto da Vetralla a Viterbo. La cosa grave è che mantenendo la linea continua al Km 72,700, si è creata una discriminazione fra la nostra uscita con linea continua e tutte le altre uscite di strade consorziate con linea tratteggiata, deducendo che c’è da parte di questi enti, una azione persecutoria nei nostri confronti.

L’Ente locale, pur avendo competenze, ha agito male e poco, e ha lasciato la comunità ad affrontare da sola ,con enti insensibili ed ottusi, tutta la vicenda arrecando grave danno a tutti i residenti. Il prefetto e il Comando della Polizia Stradale sono state le uniche istituzioni che hanno seguito con attenzione tutta questa strana storia. Sollecitando più volte l’Astral e l’Anas a risolvere il problema, e noi tutti ne siamo riconoscenti. Oggi dopo anni di lotta civile, ,sperando che bastasse questo per avere giustizia, visto che una comunità non riesce a risolvere questo contrasto assurdo , siamo costretti a rivolgerci al web, ai giornali, alle fonte di informazione, all’opinione della gente, sperando che ci sia solidarietà e che si possa ridimensionare la tracotanza di questi apparati pubblici per dare giustizia ad una comunità vessata e oltraggiata da ben tre anni

Bartolomei Antonio