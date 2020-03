Coronavirus: Intesa Sanpaolo pronta a donare 100 milioni per affrontare emergenza sanitaria

NewTuscia – ROMA – “Siamo pronti a donare fino a 100 milioni, li metteremo a disposizione del Paese, per progetti specifici che affrontino l’emergenza sanitaria. Con 100 milioni si possono fare tante cose”. E’ l’offerta avanzata da Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, in un’intervista al Corriere della Sera per uscire dall’emergenza coronavirus. Una proposta che sembra andare incontro alle parole pronunciate dal presidente della Repubblica e rivolte al Paese giovedì sera, invitandolo a reagire.