Coronavirus, Gori: “Epidemia occasione per rivalutare anche botteghe”

NewTuscia – MONTECCHIO – Il sindaco di Montecchio e presidente Anci Piccoli Comuni ha preso posiziona in merito alle ripercussioni economiche derivanti dall’emeregenza coronavirus. Purtroppo in questo momento di crisi sanitaria ed isteria collettiva – scrive Gori – c’è un altro problema molto rilevante, che mi preoccupa molto e che preoccupa tante famiglie, ovvero le ripercussioni economiche sulle attività commerciali, in particolar modo quelle più fragili e che faticano a resistere anche in condizioni di normalità.

Quelle attività che per i nostri Borghi e Paesi – specifica – rappresentano in primis un servizio indispensabile per tutta la comunità. Siamo tenuti in questa fase a modificare molte delle nostre abitudini quotidiane ma al tempo stesso possiamo sforzarci di frequentare un po’ di più le nostre botteghe, così da limitare il devastante impatto che le sta travolgendo, con la speranza che non le porti al punto di non ritorno. I piccoli negozi oltretutto – continua – sono molto più sicuri dei centri commerciali statisticamente parlando.

Speriamo inoltre – conclude il sindaco – che il Governo metta nelle condizioni gli enti locali di agevolare quelle attività che insistono e resistono nei nostri amati territori con grande coraggio e determinazione. Tutti insieme ce la faremo”.