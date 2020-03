Approvato bilancio di previsione 2020 a Bagnoregio

NewTuscia – BAGNOREGIO – Poco fa abbiamo approvato il bilancio di previsione 2020.

Negli scorsi anni siamo riusciti ad abolire la Tasi su tutti gli immobili, l’addizionale comunale IRPEF, la tassa sui passi carrabili. Lasciamo l’Imu all’aliquota base di legge. Lo scuolabus sarà ancora gratuito così come le mense per i bambini ed i parcheggi per i resistenti.

Continueremo a sostenere la scuola, la sanità, il sociale, la cultura, le associazioni. Attenzione maggiore al verde e le aree pubbliche. Introduciamo il bonus bebè.

Cercheremo di continuare ad avere attenzione ed ascolto per risolvere le piccole grandi cose di cui la città ha bisogno. Siamo felici per il lavoro fatto.

Ho proposto al consiglio di trovare insieme dei sostegni economici a favore delle categorie che stanno subendo e subiranno ancora i danni del Coronavirus, proporrò l’abolizione della Tassa sull’occupazione di suolo pubblico per le attività commerciali e le imprese edili e lavoreremo su delle misure che integreranno quelle che metterà in campo il governo.

Grazie all’assessore al bilancio Sabrina Crosta, al responsabile del servizio finanziario Alessandro Sciuga, ai responsabili Amadei e Pedicone, agli uffici per il grande lavoro di questi mesi.

Luca Profili

Sindaco di Bagnoregio