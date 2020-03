“Adotta un cane in stallo ne salvi due!”. Rambo cerca casa

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Riproponiamo la campagna “ADOTTANDO UN CANE IN STALLO NE SALVI DUE!”, perché il posto che si libererà servirà ad ospitare un’altra urgenza!!!

RAMBO è un meraviglioso pastore tedesco puro giovanissimo, ha 2 anni, è poco più che cucciolone, sano e sterilizzato. E’ una rinuncia di proprietà. La sua famiglia non lo vuole più ed oggi anche lui fa parte della nostra “scuderia”. Rambo è un cagnone fantastico, buono, intelligente, affettuoso e giocherellone. Ha un estremo bisogno di contatto con l’uomo e purtroppo il rifugio non può offrirglielo, per cui lui soffre tantissimo questa mancanza. Per Rambo cerchiamo un amico umano che lo faccia sentire parte di un insieme e gli dia le attenzioni che merita, sarà ricambiato con fedeltà assoluta ed amore incondizionato!

Rambo si affida, chippato e vaccinato al centro nord solo a persone affidabili, solo con controlli pre e postaffido, regolare adozione e disponibilità a restare in contatto con noi nel tempo.

PER INFO: chiamare ALESSANDRA 3470366415 oppure sms/whatsapp (no chiamate) a CORINNA 3472762542 o scrivere a CORINNA carosiscorinna@gmail.com o GAIA gaiacesy@gmail.com

Compatibilmente con i nostri impegni di lavoro, RISPONDEREMO A TUTTI APPENA POSSIBILE.