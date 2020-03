“Si invitano i docenti a sviluppare sulle piattaforme online esistenti progetti condivisi con gli studenti relativi alle tematiche umanitarie”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Il Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani, in occasione delle indicazioni del DPCM del 04/03/2020 sulla chiusura delle scuole fino al 15 marzo, invita i docenti a sviluppare sulle piattaforme online esistenti progetti condivisi con gli studenti relativi alle tematiche umanitarie afferenti alle Giornate internazionali e le gravi problematiche esistenti nel mondo circa la violazione dei diritti umani.

Tale iniziativa è fondamentale sia per lo sviluppo di conoscenze e competenze in linea con il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) sia per l’apprendimento di contenuti essenziali per la maturazione di una consapevolezza civica e digitale degli studenti.

In un momento così difficile e problematico è importante affermare il valore della cultura come avamposto di civiltà e baluardo rispetto alle tendenze disgregatrici disgraziatamente connesse a tutte le fasi storiche critiche. Conservare la routine di studio e la curiosità intellettuale costituiscono l’essenza della cittadinanza attiva e della responsabilità umana.

Prof. Romano Pesavento

Presidente CNDDU