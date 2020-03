Omicidio di Ronciglione: eccezioni difesa respinte, prove e parti civili ammesse. A una delle parenti dell’imputato saltano i nervi

T.A.

NewTuscia – VITERBO – Omicidio di Ronciglione: il decreto di citazione a giudizio è stato finalmente notificato a tutte le parti, compresa la nonna del Landolfi, pertanto si potrebbe iniziare il dibattimento, ma la Difesa dell’imputato avvocato Marini ha sollevato oggi in aula delle eccezioni preliminari alla Corte d’Assise, presieduta dal dottor Mautone.

Le eccezioni riguardano soprattutto i rilievi autoptici, essendo avvenuti dopo l’espianto di alcuni organi e la modalità di audizione del minore presente in casa dopo l’evento che ha portato alla morte della Arcuri.

Il PM dottor Pacifici ha risposto in modalità circostanziata e precisa: l’evento mortale è seguito al trauma cranico e toracico e né il cranio e né i polmoni sono stati espiantati mentre l’audizione del minore è avvenuta seguendo tutte le cautele di legge: stanza idonea, videoregistrazione, in altra stanza due PM che potevano interloquire con la consulente che parlava col bimbo.

La Corte d’Assise, dopo opportuna valutazione, ha rigettato le eccezioni dovendo formarsi la prova in dibattimento e ammette tutte le Parti Civili, nonna inclusa, anche se indagata per false dichiarazioni, non attenendo all’oggetto del presente procedimento.

Oggi si sono ammesse anche le prove, il Pubblico Ministero ha richiesto, a parere della scrivente assolutamente meritoriamente, l’ascolto in aula di alcune intercettazioni fondamentali che si dovranno trascrivere tramite perizia.

Si rinvia al 30 marzo per i primi 13 testi dell’Accusa. Un fatto spiacevole è intercorso mentre la Corte d’Assise era in Camera di Consiglio, a una delle parenti sono saltati i nervi. Purtroppo capita.

La Corte si è riservata sulla richiesta dei domiciliari in comunità.