Consegna sacchi raccolta differenziata, venerdì 6 marzo appuntamento a Grotte Santo Stefano

NewTuscia – VITERBO – Raccolta differenziata, consegna sacchi nelle frazioni il primo venerdì di ogni mese: domani 6 marzo sarà la volta di Grotte Santo Stefano. La consegna avverrà in piazza dell’Unità, all’interno dei locali della ex circoscrizione, dalle ore 9 alle ore 12,45. Si ricorda che i sacchi verranno consegnati ai residenti di Grotte Santo Stefano, della ex IX e X circoscrizione (nella misura necessaria fino alla data di scadenza della proroga del contratto).

La distribuzione dovrà avvenire nel pieno rispetto delle misure igienico-sanitarie previste dal D.P.C.M. del 4/3/2020 (allegato 1). Tra queste, si ricorda di lavarsi spesso le mani, evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, evitare abbracci e strette di mano, il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro, starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie, evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.

I sacchi potranno essere ritirati direttamente anche presso la sede di Viterbo Ambiente – strada Poggino n. 63 – nei giorni di apertura al pubblico, ovvero martedì e giovedì dalle 11 alle 13 e dalle 14,30 alle 16,30, il venerdì dalle 9 alle 13 (eccetto il primo venerdì del mese).

Presso la sede di Viterbo Ambiente, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico sopra indicati, è possibile ritirare anche mastelli e carrellati.

Sarà possibile richiedere sacchi e/o attrezzature anche per altre persone, mediante esibizione di delega, per un massimo di cinque utenze per ciascuna data di consegna. Eventuali esigenze di consegna con deleghe superiori a cinque dovranno essere preventivamente concordate con Viterbo Ambiente. La delega dovrà essere datata e firmata, nonché accompagnata da fotocopia del documento di riconoscimento (in corso di validità) del soggetto delegante intestatario della TA.RI.

Per ulteriori informazioni, contattare telefonicamente Viterbo Ambiente ai seguenti numeri e nei seguenti orari: numero verde 800 81 48 48 (da telefono fisso) e 0761.253997 (da cellulare) – dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30. www.viterboambiente.net .