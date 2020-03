Palazzo dei Priori, presentato il nuovo sito dell’amministrazione comunale

NewTuscia – VITERBO – Presto il comune di Viterbo sarà in grado di aggiornare in tempo reale anche su Instagram; è stato presentato oggi il nuovo sito istituzionale, già di fatto online.

“Abbiamo al nostro interno”, sottolinea Pier Paolo Pallassini di We Com, l’azienda che si occupa anche di potenziare le pagine Facebook, Viterbo Informa e Twitter” , “una squadra di professionisti del settore per occuparsi di aggiornamenti, in collegamento con l’amministrazione e l’ufficio stampa”. Mentre fino ad ora gli aggiornamenti avvenivano a fasi alterne, adesso il nuovo portale sarà al passo con le linee guida Agid del 2016 e si potrà accedere alle informazioni in modo molto più facile.

“E’ stato resettato tutto affrontando un restyling importante”, ribadisce il sindaco Arena. “E siamo solo all’inizio”.

Il sito rimarrà all’amministrazione comunale che detiene la proprietà intellettuale del lavoro.