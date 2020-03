Grande successo a Vetralla per i prodotti vegetali alla spina. Giornata illustrativa il 07 marzo 2020

NewTuscia – VETRALLA – Riceviamo e pubblichiamo. Come giovani imprenditori, dopo aver iniziato a gestire un negozio di casalinghi, vedendo ciò che accadeva a livello globale, non potevamo non farci delle domande su come contribuire a creare un futuro più sostenibile e compatibile con la nostra attività. La sovrabbondanza di plastica e l’inquinamento sono problemi che non si possono più ignorare ne rimandare, dobbiamo assicurare alle prossime generazioni un futuro certo e sostenibile ed ognuno deve fare la sua parte.

Abbiamo così scelto di introdurre una linea di prodotti alla spina per l’igiene della casa ed il bucato che sia Made in Italy, eco sostenibile, di qualità e che risponda a tutte le esigenze della nostra clientela.La ditta che abbiamo selezionato con la loro linea concentrata ha ottenuto, fin dal primo momento, un’ottima risposta della clientela che li ha testati, per la loro qualità e perché possono venire a ricaricare i loro flaconi risparmiando plastica e rifiuti. Per questo continueremo su questa strada cercando di ampliare l’offerta dei prodotti ricaricabili a tutti i nostri settori.

Siamo certi che questa scelta potrà essere condivisa e conosciuta da tanti per questo vi invitiamo Sabato 07 Marzo 2020 dalle ore 8:30 alle 13:30 presso il nostro negozio Casa Store in via Eugenio IV 139 Vetralla, per una mattinata di informazione dove il personale della ditta sarà a vostra completa disposizione per illustrarvi l’intera gamma dei loro fantastici prodotti e per rispondere a tutte le vostre domande e dubbi.

Vi aspettiamo numerosi