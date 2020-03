Fosca Mauri Tasciotti: “Sul Coronavirus prese misure inutili”

NewTuscia – VITERBO – Finalmente ho deciso di dire la mia sul coronavirus, o meglio non sul virus perché non sono una virologa e nemmeno minimamente ferrata in materia, ma sulla situazione che il virus ha creato.

Fin dalle prime notizie, solo perché Sinologa (laureata in cinese) mi venivano chieste previsioni e pareri come se fossi Nostradamus, come se conoscere la lingua e la cultura cinesi mi desse il potere di capire realmente la situazione e trovare la soluzione.

Mi sono limitata a commentare l’atteggiamento tempestivo e dignitoso di un paese in cui ho avuto l’onore di vivere e di un popolo che frequento da oltre 20 anni e che ho imparato a conoscere e a rispettare e che non ha mai deluso le mie aspettative, tantomeno in questo caso.

Purtroppo non posso parlare allo stesso modo del mio paese, che sicuramente non ha le stesse risorse a disposizione per agire come ha fatto la Cina, ma questo non giustifica le misure inutili prese oggi. Chiudere le scuole ma permettere ai genitori di andare a lavoro, di uscire, di frequentare i supermercati ma anche semplicemente le strade camminando dopo aver parcheggiato la macchina è una presa in giro, una finta soluzione.

L’unico modo per porre fine a questa tragedia scatenatasi per il coronavirus, che ha distrutto il turismo, il mio settore (quello degli eventi), l’economia tutta di questo paese è chiedere il sacrificio a tutti di fermarsi per il tempo necessario.

Sono riusciti in città con milioni di abitanti a chiudere tutto e a superare la crisi e non riusciamo noi a controllare uno studente che di nascosto scappa dalla zona rossa e attraversa mezza italia per andare dalla famiglia?

Ma certo noi dobbiamo fare i democratici, i nostri politici non possono assumersi responsabilità drastiche per il bene di un paese e per mettere un punto a tutto ciò, hanno paura che qualcuno possa fare ricorso al tar per sequestro di persona? O hanno paura di passare per fascisti?

Noi che continuiamo ad aprire le porte a gente di ogni provenienza (illegale) che ha riportato malattie estinte da decenni ma che stiamo zitti quando le porte ce le chiudono in faccia i nostri “amici” e riusciamo a dire mezza parola (solo per farci notare) quando un popolo come quello francese ci insulta pubblicamente. Che poi parliamone dei francesi…

Va beh il mio è uno sfogo, ma vi assicuro che in questo momento mi sentirei molto ma molto più sicura se fossi in Cina