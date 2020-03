FdI: consiglio farsa, Zingaretti non c’è, l’assessore se ne va

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

<<Zingaretti assente anche oggi in Aula. Nemmeno la seduta straordinaria del Consiglio sul Coronavirus lo ha richiamato al suo dovere, mentre l’assessore d’Amato è andato via senza dare risposte. Pretendiamo dalla maggioranza lo stesso senso di responsabilità che stiamo avendo come opposizione. Mentre la psicosi da contagio mette in ginocchio le imprese del comparto Turismo, il segretario del Pd, come Presidente del Lazio disattende il suo compito.

Chiediamo che Zingaretti e D’Amato relazionino urgentemente il Consiglio Regionale sui provvedimenti da adottare d’intesa con il governo. Avrebbero dovuto farlo oggi, per rispondere alle istanze che arrivano dal mondo scientifico e dalle aziende ospedaliere, che chiedono di approntare ed emanare provvedimenti che consentano la messa in atto di misure speciali, adeguate a fronteggiare una prevedibile maggiore propagazione del Coronavirus nel Lazio. Invece come suo costume, al pericolo che minaccia la salute pubblica e i posti di lavoro nella regione che dovrebbe governare, Zingaretti ha anteposto la sua campagna a premier.>> Così in un comunicato i consiglieri regionali del Lazio di Fratelli d’Italia.

Fdi Lazio