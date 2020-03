Coronavirus. Paolo Capone, leader UGL: “Conferma scuole chiuse, aiutiamo le famiglie”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “E’ appena stata confermata la chiusura delle scuole e università in tutta Italia come misura di prevenzione per contrastare il Coronavirus.

Speriamo che questo provvedimento non sia arrivato troppo tardi. Ora dobbiamo pensare ad aiutare economicamente i genitori per consentire loro di gestire al meglio i figli che da domani rimarranno a casa. Non dimentichiamoci che questo è un momento difficile soprattutto per i lavoratori.

Il Governo, quindi, vari subito un piano Marshall per rilanciare l’occupazione e bloccare questa ondata di crisi.” Lo ha dichiarato in una nota Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito all’emergenza Coronavirus.