Sudisti Italiani: “Cara Barbara D’Urso, invita anche Vittorio Feltri a chiedere scusa ai cittadini del Sud Italia” 

ed è stata invitata a chiedere pubblicamente scusa ai settentrionali e a tutti gli italiani,La par condicio non ha distinzioni di classe e di posizione geografica.Feltri ha insultato ed offeso il popolo meridionale, in modo ancora più grave della signora di Ischia, in quanto è un giornalista affermato ed ha utilizzato le pagine di un giornale molto letto ed affermato.Dov’è la deontologia professionale di Feltri?

Mediaset chieda a Vittorio Feltri di formulare le scuse ai cittadini del Sud Italia, che sono portatori di dignità alla pari dei cittadini del Nord Italia.

Vittorio Feltri è un giornalista e comunica per iscritto su autorevoli giornali. Non può ratificare la libertà di offesa, perché il giornalismo condanna la libertà di offesa. Siamo una nazione civile. Mediaset, per senso di giustizia e perché ama i cittadini del Sud Italia, non negherà al popolo meridionale la richiesta delle scuse da parte di Vittorio Feltri. Ringraziamo per la sensibilità che Mediaset vorrà dimostrare in proposito”.