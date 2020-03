Montecastrilli, Comune lancia progetto biblioteca di comunità: Anche corsi formazione

NewTuscia – MONTECASTRILLI – Si pone l’obiettivo di trasformarla in luogo pubblico, come uno spazio sociale nel quale incontrarsi e crescere il progetto del Comune per rendere la biblioteca sempre più vicina ai cittadini. A lanciare il progetto è stato il vice sindaco con delega alla cultura Benedetta Baiocco che ha annunciato il prossimo avvio di un corso di inglese per adulti e bambini e un altro di fotografia con mostra finale.

I corsi, riferisce la Baiocco, saranno aperti a tutti con una particolare attenzione a chi appartiene a fasce deboli e svantaggiate. “Biblioteca nel borgo” è il titolo del progetto cofinanziato dal Comune per trasformare il semplice spazio libri in un luogo di aggregazione vivo tutto l’anno. “Abbiamo in programma – spiega il vice sindaco – una serie di iniziative volte a coinvolgere la comunità offrendo servizi di tipo formativo e culturale per le diverse fasce di età.

La biblioteca pubblica, oggi, è sempre più minacciata da internet nel suo ruolo informativo per questo va sviluppata, soprattutto, l’idea della biblioteca come luogo aperto a gruppi e associazioni, spazio comunitario e centro di riflessione e di condivisione dei saperi”. Sempre al Baiocco sottolinea poi che l’obiettivo è offrire opportunità di accrescimento culturale e sociale il più ampio possibile, anche ai soggetti economicamente più deboli.

“La promozione della cultura – spiega infatti – rappresenta per l’amministrazione comunale l’occasione di essere al fianco della comunità per crescere insieme. Questo sarà solo il primo ciclo di una serie di percorsi che prenderanno avvio nei prossimi mesi con altri progetti come il corso di scacchi e fumetto”.