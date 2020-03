Una Viterbese molto rimaneggiata non va oltre lo 0-0 a Rende

Maurizio Fiorani

NewTuscia-VIBO VALENTIA-La Viterbese pareggia in trasferta 0-0 sul campo neutro dello stadio Luigi Razza di Vibo Valentia con il Rende; i gialloblù in formazione molto rimaneggiata non riescono a scardinare la difesa calabrese e tornano a Viterbo con un pareggio esterno, che serve solo per avvicinare la salvezza. Domenica al Rocchi arriva il Rieti e bisogna tornare a vincere per sperare ancora in un piazzamento utile per i Play-Off.

Passiamo alle formazioni

RENDE: Borsellini, Origlio, Nossa, Bruno, Blaze, Murati, Collocolo, Rossini, Giannotti, Libertazzi, Fornito

A disposizione di Mr.Giuseppe Rigoli: Savelloni, Palermo, Negri, Ampollini, Cipolla, Loviso, Vivacqua, Godano, Germinio, Saveljevs, Ndaye, Navas

VITERBESE: Biggeri, Markić, Baschirotto, Negro, Bianchi, Bezziccheri, Bensaja, Urso, Errico; Tounkara, Volpe

A disposizione di Mr Antonio Calabro: Pini, De Santis, Menghi, Corinti, Zanoli, De Falco, Maraolo, Molinaro, Bunino, Vitali

Arbitro Matteo Gariglio di Pinerolo

Assistenti: Giuseppe Di Giacinto di Teramo, Giulio Basile di Chieti

Note: terreno di gioco in discrete condizioni, pubblico poco numeroso presenti 10 tifosi della Viterbese.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Al 6°corner per i padroni di casa, pallone scodellato in area gialloblù la difesa della Viterbese allontana la minaccia.

All’11° ancora corner per la formazione di casa senza esito.

Al 12° cross di Giannotti ch serve in area Nossa che di testa manda fuori di poco suul’esterno della rete.

Al 13° tiro di Blaze del Rende dalla distanza che va di poco alto sopra la traversa della porta difesa dal portiere della

Viterbese Biggeri.

Al 18°punizione per il Rende per fallo commesso da Baschirotto: pallone messo in area gialloblù con Giannotti da buona posizione manda fuori da poco da buona posizione.

Al 20° gli attaccanti del Rende anticipati di un soffio dall’uscita tempestiva uscita del portiere della Viterbese Biggeri.

Al 21°grande occasione da rete per la Viterbese con il solito Volpe che partito sul filo del fuorigioco entra in area di

rigore del Rende, prova a saltare il portiere del Rende Borsellini mal’estremo difensore ospite lo anticipa deviando il

pallone.

Il Rende è molto aggressivo e prova a pressare i gialloblù nella propria metà campo, la formazione di Mr.Calabro si difende con ordine e riparte in contropiede.

Al 32°il difensore Negro della Viterbese anticipa al limite dell’area gialloblù il pericoloso attaccante Giannotti del Rende, sventando una pericolosa ripartenza della compagine biancorossa calabrese.

Al 41° sostituzione nelle fila della Viterbese: esce Volpe per un lieve infortunio dovuto ad un brutto intervento ai suoi danni, al suo posto fa ingresso in campo Bunino un’altro attaccante.

Al 43°Bunino serve Tounkara che si invola verso l’area avversaria in contropiede ma viene fermato al limite dell’area del Rende

da un preciso intervento difensivo di Blaze, mette il pallaone in fallo laterale.

Al 45° viene ammonito Origlio del Rende pe run brutto fallo su Bunino.

Al 46° dopo un minuto di recupero l’arbitro fischia la fine del primo tempo.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

La Viterbese provvede ad un cambio: ecse Bianchi al suo posto entra Molinaro

Al 9° puniizone sulla trequarti per i gialloblù senza esito la difesa dei padroni di casa respinge ed allontana la minaccia, il pallone giunge sui piedi di Bezzicheri che manda alto sopra la traversa dai 25 metri.

Al 14° viene ammonti Fornito del Rende per un brutto fallo su Bensaja della Viterbese.

Al 17° conclusione dai 20 metri di Nossa del Rende che finisce alta sopra la tarversa della porta gialloblù difesa dall’estremo difensore Biggeri della Viterbese.

Al 20° cambio nelle fila del Rende: entra Vivacqua un attaccante al posto di Fornito.

Al 21° viene ammonito Bezzicheri della Viterbese per fallo tattico a centrocampo.

Al 22° sostituzione nelle fila della Viterbese: esce Bezzicheri al suo psoto entra De Falco dopo una lunga assenza per infortunio.

Al 24° grande conclusione dalla distanza di Molinaro che impegna severamente il portiere del Rende Borsellini ad una respinta in corner.

Al 26° Collocollo del Rende viene ammonito per una brutta entrata su De Falco della Viterbese.

Al 30° tiro di Molinaro della Viterbese dal limite dell’area che esce fuori di poco.

Al 32° grande parata di Borsellini portiere del Rende su un pericoloso colpo di testa di Bunino della Viterbese.

Al 34° ancora Viterbese pericolosa in attacco con una grande staffilata dai 20 metri di Errico e grand parata del portiere della formazione di casa Borsellini.

Al 36° cambio efefttuato da Mr.Rigoli del Rende: esce Giannotti al suo posto entra in campo Ndaye.

La Viterbese nel finale preme alla ricerca della rete della vittoria ma le sue azioni d’attacco si infrangono sulla difesa dei padroni di casa

La partita termina sul risultato di 0-0 dopo 4 minuti di recupero.

RISULTATI DELLA 10° GIORNATA DI RITORNO

RENDE-VITERBESE 0-0

TERNANA-BISCEGLIE 2-2

BARI-AVELLINO 2-1

FRANCAVILLA-PICERNO 1-2

POTENZA-CATANZARO 2-0

CASERTANA-CAVESE 2-0

REGGINA-MONOPOLI 0-2

RIETI-SICULA LEONZIO 1-2

PAGANESE-TERAMO 0-0

CATANIA-VIBONESE 2-1

CLASSIFICA

REGGINA 66

BARI 59

MONOPOLI 57

POTENZA 55

TERNANA 51

CATANIA 44

CATANZARO 42

TERAMO 41

VITERBESE 39

VIBONESE 38

CAVESE 37

AVELLINO 37

CASERTANA 35

PAGANESE 35

PICERNO 32

SICULA LEONZIO 26

BISCEGLIE 19

RENDE 18

RIETI 12 ( 5 PUNTI DI PENALIZZAZIONE)

PROSSIMO TURNO

BARI-CATANZARO

MONOPOLI-CASERTANA

BISCEGLIE-CATANIA

VIBONESE-PAGANESE

CAVESE-POTENZA

PICERNO-REGGINA

SICULA LEONZIO-RENDE

VITERBESE-RIETI

AVELLINO-TERNANA

TERAMO-FRANCAVILLA