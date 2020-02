I ristoranti di Confartigianato tra i migliori locali di Viterbo nelle classifiche di Gambero Rosso e VDG Magazine

NewTuscia – VITERBO – “Quattro ristoranti soci di Confartigianato tra i migliori locali della città, secondo l’autorevole giudizio del Gambero Rosso e di Viaggi del Gusto Magazine”. Andrea De Simone, segretario di Confartigianato Imprese di Viterbo, plaude al riconoscimento ottenuto da Agriturismo Giardini di Ararat, Richiastro, Tredici Gradi e Osteria del Vecchio Orologio, tutti indicati tra i cinque ristoranti migliori di Viterbo nelle classifiche stilate dai noti portali specializzati e dedicati al wine travel food.

Qualità delle materie prime, unicità dei prodotti tipici utilizzati, maestria nella preparazione dei piatti, ambienti accoglienti e ricercati, personale competente e disponibile: tutte caratteristiche che fanno la differenza nell’offerta della ristorazione viterbese in vetrina sui siti di riferimento dell’enogastronomia italiana. “Caratteristiche che troviamo in tutti i locali del capoluogo indicati nelle classifiche di Gambero Rosso e VDG Magazine – continua De Simone – e che rendono merito al lavoro quotidiano e attento dei nostri artigiani dei buoni sapori. A loro vanno le nostre congratulazioni e il nostro ringraziamento per rappresentare al massimo quanto di meglio può offrire la ristorazione viterbese”.

Infine, un richiamo agli amanti del buon cibo. “Viviamo un momento delicato, è comprensibile che ci sia più attenzione da parte dei clienti – conclude -, ma non stravolgiamo le nostre abitudini e continuiamo a scegliere i locali dove siamo certi di trovare piatti eccellenti e accoglienza di alto livello”.