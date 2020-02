Presentata la squadra di serie C del Tennis Club Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Sorteggiati i gironi del campionato di serie C maschile, si inizia domenica 8 Marzo; il Tennis Club Viterbo, assoluto protagonista nelle ultime stagioni, ha presentato la squadra che proverà a riportare il circolo in serie B, competizione in cui in passato ha giá giocato e trionfato il circolo viterbese.

Il capitano Paolo Ricci ha confermato buona parte del gruppo degli anni precedenti: Luca Fondi,Marco Calandrelli, Daniele Silvestre e il presidente Fausto Barili.

Ha annunciato un ritorno importante, quello di Nicola Montani cresciuto nel circolo viterbese e reduce da altre esperienze in squadre prestigiose e poi ha presentato le due grandi novità: il giovane Marco Dessì: ragazzo di ottime prospettive, trasferitosi da Cagliari a Viterbo per allenarsi sotto la guida di Paolo Ricci e la punta di diamante del Tennis Club 2020 : Daniele Bracciali ex numero 49 nella classifica ATP di singolo e 21 al mondo nel doppio.

Grande prestigio per il presidente Barili aver riportato sui campi del TC Viterbo un giocatore del calibro di Daniele Bracciali; tennista che ha rappresentato più volte l’Italia in Coppa Davis giocando contro avversari come Rafa Nadal e Fernando Verdasco e che 2 anni fa era impegnato sui campi del Roland Garros.

Con questo organico e il sostegno degli sponsor storici, Saggini Costruzioni e Banca Lazio Nord, il Tennis Club Viterbo punta decisamente alla promozione in serie B, affronterá la prima avversaria in casa domenica 8 Marzo e ci sará subito occasione di vedere Bracciali all’opera sui campi viterbesi.

Non solo serie C però, il presidente Fausto Barili ha annunciato di puntare anche la final four nazionale per il titolo over 35, giocatori prestigiosi e obiettivi prestigiosi.

Elisabetta Autunno