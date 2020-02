Montefiascone. I Lions a sostegno delle donne

“Il Lions Club di Montefiascone “Falisco Vulsineo” – dice la presidente Mariateresa Moschini – anche questo anno non poteva far mancare la sua presenza tra le manifestazioni a sostegno delle donne e della lotta alla violenza a loro danno.

Organizza, quindi Sabato 7 marzo alle ore 18,00 alla Rocca dei Papi di Montefiascone, col patrocinio del Comune di Montefiascone, uno spettacolo di teatro e musica dedicato a tutte le donne. Introdurrà lo spettacolo il Vice Sindaco di Montefiascone Avv. Orietta Celeste, quale rappresentante dl Comune e come donna. Lo spettacolo “Le Facce di Eva” è rappresentato dalla Compagnia di teatro, danza e canto ArteLibera che si presta generosamente ogni anno a supportare questa iniziativa del Club, e che in occasione della festa della donna torna sul palco di Montefiascone con uno spettacolo inedito tutto dedicato alla donna, ma anche al controverso rapporto uomo-donna. Un rapporto idilliaco o conflittuale? Il tema è esplorato con ironia, fin dagli esordi dell’umanità, tra sketch e battute che fanno ridere e riflettere, e che sollevano alcune domande irrisolte. E se Eva non avesse mai mangiato quella mela? E se le parole non avessero il significato che hanno? E se le rughe diventassero qualcosa da esibire invece che nascondere? E cosa accadrebbe se l’uomo e la donna non fossero così diversi tra loro? Perché, diciamo la verità, uomo e donna sono l’uno l’opposto dell’altra, ed è nelle piccole cose che finiscono per odiarsi, dal rito della depilazione alla pipa fumante sul comodino. Eppure, al di là dei piccoli difetti, dei visi incancellabili, e a al di là delle libertà negate e delle intelligenze calpestate, ci sono donne che hanno cambiato il mondo, donne che hanno saputo riscattare se stesse e rinascere a nuova vita.

Anche questo anno – aggiunge la Presidente – si raccoglieranno offerte spontanee in favore del Centro Antiviolenza Erinna di Viterbo che svolge da anni azione efficiente, volontaria, encomiabile a sostegno delle donne vittime di ogni genere di violenza. Chi è sensibile, non solo a parole, al problema della violenza sulle donne, non perda questa occasione di dare un contributo effettivo.

SABATO 7 MARZO ORE 18,00 – ROCCA DEI PAPI DI MONTEFIASCONE – VT

Vera Risi