Sei match a livello di decima giornata lanciano il Torneo Open di Tenni di Acquapendente verso gli atti finali

Nella semifinale di parte bassa del tabellone principale il 3.2 Leonardo Crociani supera per 6-2 / 6-4 il 3.5 Andrea Settimi. Giornata indimenticabile in campo femminile per la 4.5 Sonia Masini che inanella due risultati a sorpresa: prima elimina la 4.3 Bianca Ferlicca (1-6 / 6-3 / 6-3) poi con un doppio 7-6 la 4.1 Paola Ricci.

Doppio turno a “yo-yo” per la 4.4 Bianca Diana Danciu Che prima elimina la 4NC Melissa Ciccotti (6-3 / 6-2) e poi cede alla più quotata 4.2 Benedetta Peccetti per 6-2 / 6-3. Dulcis in fundo ancora una soddisfazione in chiave aquesiana. In una gara valida come semifinale del tabellone limitato di quarta Categoria il 4.1 Francesco Ronca supera il pari categoria Riccardo De Rossi. Dopo aver vinto il primo set 6-3 e perso il secondo per 6-0 si aggiudica il decisivo per 6-4.