I convocati e le parole di Mister Calabro alla vigilia di Rende – Viterbese

NewTuscia – VITERBO – Le parole di Mister Calabro alla vigilia di Rende – Viterbese: “In questi giorni abbiamo avuto modo di ripristinare le tante energie spese nell’impegnativa gara di mercoledì. Il campo di Bisceglie ci ha lasciato degli strascichi in alcuni giocatori che non penso possano farcela per essere disponibili per la partita contro il Rende.

Aggiunti agli squalificati continuiamo a essere in emergenza, ma domani dovremo scendere in campo con convinzione nei nostri mezzi e consci di una squadra che ha sempre tirato fuori una prova positiva nelle difficoltà.”

Elenco dei convocati per la gara con il Rende: Pini, Biggeri, Vitali, Maraolo, Negro, Markic, Baschirotto, Bianchi, Zanoli, Bensaja, Bezziccheri, Simonelli, Menghi E., Urso, De Falco, Scalera, Corinti, Errico, De Santis, Molinaro, Volpe, Bunino, Tounkara.