Concerto delle sorelle Daniela e Raffaella Sabatini in omaggio al Vescovo di Viterbo Lino Fumagalli

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Successo del Duo "De Musica" nella prima esecuzione mondiale della composizione di Daniela Sabatini "Ecclesia de Eucharistia" dedicata al Vescovo di Viterbo Lino Fumagalli

Proseguono le “Lectio musicalis” mariane delle sorelle musiciste e religiose Daniela e Raffaella Sabatini in onore della Madonna Liberatrice nell’ Anno Giubilare

Straordinario successo del Duo “De Musica” nella prima mondiale della composizione “Ecclesia de Eucharistia” di Daniela Sabatini dedicata al Vescovo di Viterbo S.E. R. Monsignor Lino Fumagalli ed espressamente scritta per il 20° anniversario della Sua Consacrazione episcopale e per il 10° anniversario della Sua nomina a Vescovo di Viterbo.

Alla composizione, eseguita dalla stessa autrice per la parte vocale e pianistica e dalla sorella Raffaella al violino ed ispirata al Sacramento dell’ Eucaristia ed all’ omonima ultima Enciclica di San Giovanni Paolo II, sono seguiti vari brani mariani di compositori del Novecento per culminare con la prima mondiale dell’ “Ave Maria Liberatrice” scritta dalla stessa Sabatini. Il prossimo evento musicale del Duo “De Musica” sarà martedì 3 marzo alle ore 20 sempre alla Sala Mendel del Convento deIla Ss. Trinità (piazza della Trinità 8) con una “Lectio musicalis” quaresimale, come sempre ad ingresso libero e gratuito, dal programma di altissimo misticismo comprendente ispirati brani sacri e religiosi di Franz Liszt, Bach-Busoni, Alessandro Stradella, Gioachino Rossini e Giuseppe Verdi per culminare con la prima mondiale delle inedite “Canzoncine sacre” di Giuseppe Tartini riscoperte dalle stesse sorelle Sabatini.