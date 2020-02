Campionato di seconda categoria (Girone A) ventunesima giornata Assd Torrese – Asd Onano Sport Calcio 0 – 1

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

(Primo Tempo 0-1)

ASSD TORRESE: Diara, Magini (33° st Zanoni), Riccini (14° st Avitabile), Stabile, Giovannini, Door Long, Pallottino (39° st Ghinassi), Bisti (32° st Nardini), De Oliveira (18° st Pieri), Sidime, Daffeh

A DISPOSIZIONE: Lika, Okoro, Galli, Evangelisti,

ALLENATORE: Manucci

ASD ONANO SPORT CALCIO: Alberelli, Illiano, Uderzo, Lanzi (46° st Silvestrini), Ciparchia (3° st Frosoni), Fabbri (12° st Sforza), Granocchia (44° st Merli), Mancini, Onori, Agostini, Pala

A DISPOZIONE: Sabatini, Felici, Castiello

ALLENATORE: Paris

ARBITRO: Andrea Stentella del Comitato vi Viterbo

MARCATORI: 10° pt Mancini (AOSC)

NOTE: Ammoniti 23° pt Agostini (AOSC), 28° pt Pallottino (AT), 10° st Stabile (AT)

Sconfitta immeritata per una Torrese chiamata ora ad attendere le gare domenicali di ASD Gradoli ed USD Querciaiola per effettuare i nuovi calcoli progetto salvezza. A condannare i ragazzi di Manucci ci pensa un rigore calciato perfettamente da Mancini. A nulla serve manovrare in maniera sufficientemente continua e pericolosa (ben undici le azioni orchestrate). Imprecisione in fase di finalizzazione ed un attento Maico Alberelli sbarra la strada a Caio Oliveira Do Santos, Daffeh, Magini, Stabile. Avitabile, Door Long.

Super Ciparchia tra le file ospiti teleguidati perfettamente da coach Damiano Paris. Per lui una traversa al 19° della ripresa e due bei movimento che innescano altrettante conclusioni fuori di poco. Crescono i giovani come Samuel Pala. Proteste bipartisan sulla direzione gara. Al 28° del primo tempo la Torrese reclama per un fallo in area su Pallottino. Mentre a nove minuti dalla fine sono gli ospiti a reclamare per un fallo di mano in area dei locali. In entrambi i casi l’arbitro premia più gli interventi difensivi che le soluzioni offensive.