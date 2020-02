Campionati europei cadetti e giovani Parenzo2020. Medaglia d’argento per lo sciabolatore romano Luca Fioretto il titolo continentale sfuma all’ultima stoccata

NewTuscia – Riceviamo e pubblichiamo. Secondo posto romano nel “sabato italiano” di Parenzo. La terza giornata dei Campionati Europei Giovani in terra croata si tinge d’azzurro, con l’Italia che conquista ben tre medaglie e tra queste c’è l’argento nella sciabola maschile individuale under20 di Luca Fioretto del Club Scherma Roma, allievo del maestro Tommaso Dentico.

Un grande risultato ma anche grandi rimpianti per un titolo continentale sfumato in finale solo all’ultima stoccata, quella del 15-14, piazzata dall’ucraino Vasyl Humen che ha così privato Luca Fioretto della medaglia d’oro. Un epilogo inevitabilmente amaro.

Lo sciabolatore romano è stato comunque protagonista di una prestazione eccellente: dopo la vittoria per 15-13 sul romeno Razyan Stanescu, Firoetto ha avuto la meglio sul quotato belga Arne De Ridder per 15-8. Ai quarti è giunto poi il successo sull’ucraino Pysarenko per 15-12, a cui ha fatto seguito la netta vittoria per 15-5 sull’ungherese Krisztian Rabb.

Per Luca Fioretto, che tornerà in pedana con gli altri sciabolatori azzurri fra tre giorni nella gara a squadre, resta un argento prestigioso in una giornata che ha regalato all’Italia la doppietta nel fioretto femminile individuale, con il successo della veneta Martina Favaretto davanti alla livornese Vittoria Ciampalini.

Intanto la scherma laziale festeggia un’altra medaglia udner20 a Parenzo, 24 ore dopo il bronzo di un’altra romana, la spadista Gaia Traditi delle Fiamme Oro.

CAMPIONATI EUROPEI GIOVANI PARENZO2020 – SCIABOLA MASCHILE – Parenzo, 29 febbraio 2020

Finale

Humen (Ukr) b.Fioretto (ITA) 15-14

Semifinali

Fioretto (ITA) b. Rabb (Hun) 15-5

Humen (Ukr) b. Tyulyukov (Rus) 15-14

Quarti

Fioretto (ITA) b. Pysarenko (Ukr) 15-12

Rabb (Hun) b. Torre (ITA) 15-11

Humen (Ukr) b. Presnov (Rus) 15-4

Tyulyukov (Rus) b. Terekhov (Rus) 15-6

Tabellone dei 16

Fioretto (ITA) b.De Ridder (Bel) 15-8

Torre (ITA) b. Zmau (Rou) 15-4

Tabellone dei 32

Fioretto (ITA) b. Stanescu (Rou) 15-13

Kaya (Tur) b. Torre (ITA) 15-5

Kalender (Tur) b. Rea (ITA) 15-12

Presnov (Rus) b. Marciano (ITA) 15-13

Tabellone dei 64

Marciano (ITA) b. Halliwell (Gbr) 15-13

Rea (ITA) b. Florez (Esp) 15-4

Fase a gironi

Pietro Torre: 6 vittorie, nessuna sconfitta

Giorgio Marciano: 3 vittorie, 3 sconfitte

Luca Fioretto: 5 vittorie, 1 sconfitta

Mattia Rea: 4 vittorie, 2 sconfitte

Classifica (69): 1. Humen (Ukr), 2. Fioretto (ITA), 3. Tyulykov (Rus), 3. Rabb (Hun), 5. Torre (ITA), 6. Presnov (Rus), 6. Terekhov (Rus), 8. Pysarenko (Ukr).