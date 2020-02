Torneo di tennis di Acquapendente: gli ultimi risultati

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Ultimi scampoli di soddisfaz ioni per i tennisti aquesiani impegnati nel Torneo Open locale.

Se le toglie il 3.5 Paolo Venanzi che seppur alle prese con un affaticamento muscolare è in grado di superare facilmente (6-4 / 6-0) il più quotato 3.3 Riccardo Vegni. Le precarie condizioni fisiche non gli permettono comunque di disputare il turno successivo cosicchè il 3.2 Matteo Pastorelli accede alle semifinali senza giocare. Negli altri incontri in programma il 3.2 Giovanni Proietti supera per 6-3 / 6-2 il 3.5 Andrea Settimi, il 3.2 Leonardo Crociani soffre ma supera il 3.3 Fabio De Santi. Dopo aver perso il primo set per 6-3 si aggiudica i due rimanenti a livello di 7-6 tiebreak. Vittoria facile (doppio 6-1) per il 3.1 Andrea Nafissi sul 3.4 Stefano Pratesi. Al via, infine, i primi turni del tabellone femminile. Nella sfida tra 4.5 Sonia Masini supera con un doppio 6-1 Monica Moretti. Mentre in quella tra 4NC Melissa Ciccotti supera per 6-3 / 6-4 Nerissa Battisti.