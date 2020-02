San Martino al Cimino: a palazzo Doria Pamphilj va in scena Shakespeare in wine con degustazione enogastronomica

NewTuscia – VITERBO – Sabato 29 febbraio, a partire dalle ore 19.00, il suggestivo cantinone medievale del Palazzo Doria Pamphilj, situato nell’antico centro medievale di San Martino al Cimino (Viterbo), aprirà le sue porte per accogliere gli spettatori di “Shakespeare in wine“, un particolarissimo format ideato dall’attrice, autrice e regista Annabella Calabrese, che combina la degustazione enogastronomica alla rappresentazione di scene tratte dal repertorio Shakespeariano.

“Noi altro non v’offriamo che un sogno; Della vostra indulgenza abbiamo bisogno” W. Shakespeare

Gli spettatori che prenderanno parte all’evento, dunque, potranno visitare il suggestivo cantinone di Palazzo Doria Pamphilj e al tempo stesso degustare prodotti enogastronomici tipici del Lazio, godendo dello spettacolo a tema Shakespeariano e dell’intrattenimento musicale a cura del Quartetto Sharareh.

Lo spettacolo è realizzato dalla Compagnia “Le Chat Noir” nell’ambito del progetto “Itinerario Giovani” finanziato dalla Regione Lazio – Politiche Giovanili e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù.

Nella prima parte della serata, dunque, gli spettatori potranno godere del percorso enogastronomico, realizzato in collaborazione con la Cantina Cincinnato, Poggino Salumi, Party Service Catering e Frantoio Presciuttini …di Notte, tutti sponsor dell’evento, e dell’intrattenimento musicale a cura del Quartetto Sharareh, mentre personaggi Shakespeariani si muoveranno tra il pubblico improvvisando.

Nella seconda parte della serata, invece, avrà luogo la messa in scena vera e propria, durante la quale le più note opere Shakespeariane si intrecceranno tra loro nel testo elaborato dalla stessa Annabella Calabrese.

La location e i costumi d’epoca, dunque, permetteranno agli spettatori di viaggiare nel tempo e di tornare indietro di qualche secolo per sorseggiare un buon vino in compagnia di Giulietta o scoprire le proposte tipiche della Tuscia mentre si viene insultati dalla terribile Bisbetica Caterina, il tutto lasciandosi cullare dalla poesia di un tempo.

Il format, è nato con l’intento di riportare ai giorni nostri la poesia di un tempo, attraverso un’ interazione diretta con gli spettatori e una messa in scena immersiva e informale, che ha lo scopo di avvicinare lo spettatore ad opere spesso conosciute ma vittime di rappresentazioni di difficile comprensione.

Non tutti sanno, infatti, che all’epoca di William Shakespeare la concezione del Teatro era decisamente diversa rispetto a quella dei giorni nostri e che, invece, fosse più una sorta di luogo di ritrovo dove ci si godeva lo spettacolo, bevendo, mangiando e chiacchierando con il proprio vicino. Con “Shakespeare in wine il pubblico” sperimenta, dunque, qualcosa di molto simile a ciò che accadeva in epoca Elisabettiana. A questa intuizione si aggiunge, in questa edizione, il desiderio di far scoprire agli spettatori le proposte enogastronomiche del Lazio, che potranno degustare vino, salumi e formaggi, olio provenienti dal territorio Laziale e primi tipici del Viterbese.

L’ideazione e la regia della serata è a cura di Annabella Calabrese, ideatrice del format, nonché interprete al Cinema del recente successo con Diego Abatantuono e Massimo Ghini “Un nemico che ti vuole bene” (regia di Denis Rabaglia) e reduce dal grande successo dello spettacolo “Le Fiabe del Castello” nel Castello di Santa Severa. Con lei, sulla scena, Giovanna Cappuccio, Olivia Cordsen, Tommaso De Santis, Roberto Giannuzzi, Irena Goloubeva, Chiara Laureti, Giulio Mezza, Pierfrancesco Scannavino e Andrea Standardi che si alterneranno in scena per trasportare gli spettatori indietro nel tempo in un magico e romantico sogno.

Organizzazione a cura di Daniele Esposito

Aiuto Regista: Giovanna Cappuccio

Assistente alla regia: Elisa Angelelli

Disegno luci: Daniele Scarlatti

Coordinator di produzione: Valentina Calabrese

L’evento è gratuito e libero fino ad esaurimento posti, ma è richiesta prenotazione obbligatoria tramite email. Inoltre è previsto un servizio navetta da Roma Tiburtina a/r partenza alle ore 16.30 e ritorno in serata al costo di 8 €. Le prenotazioni sia per lo spettacolo che per la navetta vanno inviate a shakespeareinwine@gmail.com

