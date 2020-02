Coronavirus, primi due casi positivi in Umbria

NewTuscia – UMBRIA – Positivi al test Coronavirus due cittadini umbri. Lo conferma con una nota la Regione Umbria. Le due persone, un uomo di Foligno e un operaio di Montecastrilli, sono attualmente in isolamento presso le loro abitazioni. Stando ai primi accertamenti il contagio non è avvenuto in Umbria, pertanto non riconducibile ad un focolaio locale. Nei giorni passati uno dei due pazienti è entrato in contatto a Roma con un residente del comune di Castiglione d’Adda, mentre l’altro si era recato in Emilia Romagna.

Entrambe le persone risultate positive al Covid-19 già da qualche giorno si erano imposte un isolamento volontario precauzionale e hanno contattato, al manifestarsi dei primi sintomi, il medico di famiglia e il responsabile di Dipartimento di prevenzione territoriale.

Attualmente si sta cercando di risalire a tutte le persone con le quale i due interessati sono entrati in contatto prima dell’isolamento volontario.

Le condizioni di salute delle due persone sono buone.