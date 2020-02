Confimprese Viterbo, rinnovo degli abbonamenti Siae

NewTuscia – VITERBO – Si comunica che la data di scadenza per il rinnovo degli abbonamenti Siae relativi alla musica d’ambiente, per l’anno 2020 è stata differita dal 29 febbraio al 20 marzo. L’evoluzione della situazione relativa alla diffusione del coronavirus ha reso necessario l’adozione di misure straordinarie in alcune regioni d’Italia per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Restano confermati, a favore degli associati a Confimprese gli sconti fino al 25% sulle tariffe per le esecuzioni musicali effettuate a mezzo di strumenti meccanici e concertini dal vivo. Potranno beneficiare di tale accordo i pubblici esercizi ( bar, ristoranti, pub, pizzerie, alberghi etc) e tutte le altre attività commerciali e le imprese di servizi che diffondono musica d’ambiente nei propri locali, sulla base di quanto previsto dalla legge per la tutela del diritto d’autore. Gli esercenti interessati possono richiedere e ritirare presso la sede di Confimprese Viterbo Via Gargana 40 i moduli da presentare agli uffici Siae.

CONFIMPRESE VITERBO