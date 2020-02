Calza della befana più lunga del mondo, lunedì 2 marzo la consegna del ricavato all’AIPD

NewTuscia – VITERBO – Lunedì 2 marzo alle ore 16,30, presso la sala teatro del centro sociale Pilastro (via Minciotti), la consegna dei fondi raccolti in occasione dell’ultima edizione della Calza della befana più lunga del mondo all’Associazione Italiana Persone DOWN – A.I.P.D. – sezione di Viterbo.

Come noto, il centro sociale “Pilastro”, in collaborazione con A.D.M.O., AVIS, 500 Tuscia Club e Parrocchia Sacro Cuore di Viterbo, ha organizzato, lo scorso 5 gennaio, il 20° trasporto della “Calza della Befana più lunga del mondo”, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Viterbo – assessorati alle politiche sociali, cultura e turismo, con il contributo di Confartigianato Imprese Viterbo e di Banca Lazio Nord Credito Cooperativo e la disponibilità del supermercato Todis.

L’iniziativa, denominata anche La Calza della Solidarietà, è dedicata ogni anno alla raccolta di fondi a favore di associazioni che svolgono attività umanitaria e di volontariato a tutela e a difesa dei bambini meno fortunati. L’obiettivo di solidarietà di questa ventesima edizione è rivolto all’A.I.P.D.

La consegna dell’assegno avverrà in forma ufficiale, alla presenza degli organizzatori della manifestazione, dei rappresentanti istituzionali e dei componenti l’associazione destinataria dei fondi raccolti.