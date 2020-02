A Graffignano tre persone denunciate per abusivismo edilizio e abbandono rifiuti

NewTuscia – GRAFFIGNANO – A Graffignano militari della Stazione Carabinieri Forestale di Montefiascone hanno nei giorni scorsi segnalato alla Procura della Repubblica di Viterbo tre persone per gestione illecita di rifiuti e per avere realizzato opere edilizie senza permesso a costruire, senza autorizzazioni relative alla normativa antisismica e in violazione al vincolo paesaggistico. Le opere consistono in tre platee di cemento per la successiva messa in opera di fabbricati, di cui uno già completato; ripetuti gli abbandoni di rifiuti speciali su proprietà privata provenienti da demolizione edilizia.

L’area è stata posta sotto sequestro.

L’abusivismo edilizio e l’abbandono di rifiuti da parte di privati o imprese sono purtroppo eventi assai frequenti e l’attività di contrasto viene intensificata dai Carabinieri Forestali nelle aree più fragili della provincia e generalmente sottoposte a vincoli sia di natura paesaggistica, idrogeologica o ambientale.