Vetralla, in via Sant’Angelo un albero cade su una casa fortunatamente senza causare grossi danni.

NewTuscia – VETRALLA -Riceviamo e pubblichiamo da Gennaro Giardino.

Scarsa manutenzione e prevenzione a dirlo è Gennaro Giardino della neonata lista Civica “Destra vetrallese” Oramai ci stiamo abituando a vedere alberi e grossi rami che cadono, l’ultimo caso ad agosto dello scorso anno all’interno della villa comunale di Vetralla un grosso ramo cade sui giochi, fortunatamente solo per pura fatalità non accadono tragedie.

“Invitiamo ancora una volta il Sindaco Coppari ad attivarsi con ogni mezzo per un vero monitoraggio e relativi interventi sulle alberature, non sfidiamo ancora la sorte, non sarebbe male tagliare qualche nastro in meno e provvedere alla necessaria manutenzione del nostro verde” cosa ormai abbandonata da diversi anni.

Lista civica destra vetrallese