In partenza la seconda edizione del progetto nazionale “SEI – Sostegno all’export in Italia” per le imprese della provincia di Terni

NewTuscia – TERNI – Il progetto S.E.I. inizia ufficialmente presso la Camera di Commercio di Terni martedì 3 marzo con il “Training on the road – Elementi di contrattualistica internazionale: dall’analisi del testo contrattuale alla spiegazione delle principali clausole”. Il corso si terrà dalle 9.30 alle 13.30 in Sala Consiglio.

Il seminario, gratuito per le imprese, sarà realizzato dal dr. Alessandro Russo, docente esperto in pagamenti internazionali e diritto del commercio internazionale. Avvocato internazionalista, senior partner dello Studio Associato Tupponi, De Marinis, Russo & Partners. La formazione è progettata da NIBI – Nuovo Istituto di Business Internazionale, la business school di Promos Italia.

Le imprese potranno approfondire concretamente diversi aspetti del contratto internazionale, sviluppare conoscenze tecniche necessarie ad individuare i punti di maggiore criticità nei contratti internazionali. Durante l’incontro sarà trattata l’analisi di un testo di contratto, con lo scopo di mostrare i maggiori punti di rischio e le possibili soluzioni da adottare. Verranno inoltre illustrate, con approccio pratico, le principali clausole da inserire a tutela dell’adempimento, del pagamento del prezzo o atte a limitare la responsabilità, l’insorgere dei reclami ed altri aspetti rilevanti.

“Iniziamo le attività formative sul nostro territorio con un seminario molto pratico, che pone attenzione su elementi che possono fare la differenza nella trattativa commerciale con un partner estero – spiega Giuliana Piandoro, Segretario Generale dell’Ente – Sono molte le imprese che ci chiedono informazioni sul tema dei contratti internazionali, dove una interpretazione sbagliata può generare gravi problemi”.

Il progetto S.E.I. quest’anno prevede sia attività di formazione che di promozione: azioni per sostenere e rafforzare la presenza nei mercati esteri delle aziende che, anche a seguito di precedenti iniziative formative camerali, vi operano in maniera limitata. Inoltre la Camera di Commercio si pone l’obiettivo di favorire l’avvio sui mercati esteri delle aziende che non esportano pur avendo qualità, organizzazione e parte degli strumenti.

E’ possibile iscriversi al link https://forms.gle/E13fZga5GKgKoBgt5. Per info Ufficio Promozione e Sviluppo: promozione@tr.camcom.it

Camera di Commercio i.a.a. di Terni