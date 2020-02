“Nuova luce sui capolavori di Orvieto”. Il Museo Archeologico Nazionale di Orvieto inaugura i nuovi allestimenti

NewTuscia – ORVIETO – Il Museo Archeologico Nazionale di Orvieto sotto una nuova luce. Sabato 29 Febbraio alle ore 17:00 verranno mostrati la nuova illuminazione, nuovi allestimenti come: la sezione della ceramica attica, la vetrina con la statua del sacerdote etrusco dagli scavi di Campo della Fiera, l’allestimento della sala antistante le Tombe Golini, per la valorizzazione delle stesse.

L’evento, patrocinato dal Comune, è di grande importanza per l’archeologia orvietana e sarà anche l’occasione per un approfondimento sui capolavori del Museo nell’ottica della valorizzazione e promozione congiunte tra e varie Istituzioni cittadine, con l’incontro che avrà per tema “Nuova luce sui capolavori di Orvieto”.

Su tale argomento dialogheranno Luana Cenciaioli, direttore del MANOr e Roberta Tardani, Sindaco del Comune di Orvieto.

Nell’occasione la direttrice Luana Cenciaioli, che dalla prossima settimana lascerà l’incarico per raggiunti limiti di servizio, saluterà la cittadinanza.