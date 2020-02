Le Associazioni di Categoria Anva, Confesercenti e Confimprese incontrano il sindaco Arena

NewTuscia – VITERBO – Nel corso dell’incontro di mercoledì 26 febbraio con il Sindaco Arena, l’Ass. Mancini e il dirigente Manetti, presenti le Associazioni di Categoria Confesercenti e Confimprese, sono stati affrontati serenamente tutti i problemi, già noti da circa un mese, relativi allo spostamento del mercato settimanale.

La prima delibera riguarda la giornata del 15 e del 22 febbraio in concomitanza con il carnevale.

Preso atto dei contenuti della delibera del 20/02/2020 atto n° 53 pubblicata sui quali si è discusso della disponibilità da parte dell’Amministrazione Comunale di rivedere la possibilità nel 2021, previa una serie di verifiche ed accertamenti e compatibilmente ai problemi di traffico, di utilizzare l’area di Valle Faul, al netto di una quindicina di automezzi (banco) per i quali andrebbe trovata una collocazione adeguata.

I rappresentanti degli ambulanti Onofri Maria Giulia, Bellachioma Daniele e Terri Giulio, Presidente ANVA, ribadiscono insieme ai rappresentanti delle Associazioni la disponibilià a trovare una soluzione alternativa all’attuale sede, sempre in aree all’interno del centro storico.

Questa posizione è suffragata da oltre 2500 firme consegnate al Sindaco, sottoscritte dai cittadini utenti del mercato di Viterbo , dalle frazioni ed anche da persone che frequentano il mercato provenienti dalla provincia oltre a tantissimi commercianti del centro storico che, seppur favoreli a liberare il parcheggio del Sacrario, chiedono che il mercato rimanga nel centro storico in quanto fonte di movimento e soprattutto come elemento economico per gli acquisti.

Tra l’altro gli stessi ambulanti non hanno solo raccolto le firme ma anche le preoccupazioni di commercianti e pubblici esercizi che già nelle due settimane di mancanza del mercato hanno visto calare gli incassi.

Gli operatori e i rappresentanti delle Associazioni di categoria si sono resi disponibili a partecipare ad un tavolo tecnico interassessorile con la partecipazione dei tecnici del comune e con propri tecnici che stanno studiando, carte alla mano, soluzioni sulle tre locations a suo tempo proposte; nella consapevolezza che vanno apportate modifiche e aggiustamenti, in funzione che nel tempo le aree hanno subito modifiche e interventi, ma anche considerando che non esistono piu 110 concessioni originarie ma 71 attuali.

Le locations individuate, sulle quali si sta studiando, sono il prolungamento dell’attuale mercato utilizzando: largo B. Croce, via Marconi, P.zza della repubblica, p.zza Verdi, e via F.lli Rosselli e altri spazzi adiacenti, p.zza della Rocca , p.zza Sallupara, via San Faustino e la piazza che comprenderebbe anche il completamento merceologico – alimentare, via Amendola e altri spazzi adiacenti, Valle Faul con l’utilizzo del nuovo parcheggio fuori le mura, considerando che la valle è un parco pubblico e che già in fase di progettazione è indicata come area mercatale cosi come asserito dal Sindaco e dall’Assessore.

Anva

Confesercenti

Confimprese