Formazione, Viterbo: Di Berardino visita il centro di via Richiello

NewTuscia – VITERBO – “Questa mattina insieme al Consigliere regionale Enrico Panunzi, ho visitato il Centro di formazione professionale di via Richiello, a Viterbo, e ho avuto modo di incontrare docenti e studenti. È sulla base delle istanze sollevate dal centro che parte l’impegno della Regione Lazio di favorire la possibilità di estendere il percorso di studi di ‘Meccanica di veicoli a motori’.

Il corso ad oggi vede coinvolti 35 studenti; con un ulteriore anno integrativo l’offerta formativa, passando dai tre ai quattro anni, permetterebbe l’acquisizione del Diploma professionale e potrebbe meglio definire la professionalità dei ragazzi, aiutandoli ulteriormente a prepararsi all’ingresso nel mercato del lavoro.

Il centro, in cui è attivo anche il corso per estetiste a cui partecipano 49 studentesse, è un punto di riferimento importante nel viterbese e la Regione lo sostiene economicamente con circa 300 mila euro l’anno. Un investimento direttamente proporzionale al numero di studenti per i quali crediamo sia indispensabile offrire una formazione di qualità capace di coniugare preparazione d’aula a occupazione e innovazione per entrare a testa alta nella vita adulta e nel lavoro”.

Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio.