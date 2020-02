FederScherma Lazio. Gran finale per gli under 17 agli Europei: un oro e un argento

NewTuscia – PARENZO – L’ultima giornata del programma under17 ai Campionati Europei Cadetti e Giovani, in corso a Parenzo, è d’oro e d’argento per la scherma laziale: l’Italia di spada femminile è campione d’Europa con Lucrezia Paulis delle Fiamme Oro Roma, nata alla SS Lazio Ariccia, mentre la Nazionale di sciabola maschile chiude al secondo posto con Leonardo Tocci del Frascati Scherma.

Le spadiste conquistano l’oro di categoria grazie al successo per 45-35 nell’assalto di finale contro Israele.

La laziale Lucrezia Paulis, Gaia Caforio, reduce dalla conquista del bronzo individuale, Carola Maccagno e Anita Corradino in precedenza avevano superato con successo l’Austria nel tabellone dei 16 per 45-16 e poi la Francia 45-24. In semifinale, le neo campionesse continentali, avevano poi battuto per 45-35 la Russia 45-35.

Medaglia d’argento anche per la squadra di sciabola maschile. Il frascatano Leonardo Tocci, Emanuele Nardella, Marco Mastrullo ed Edoardo Cantini si sono arresi per 45-41, nella sfida finale, al cospetto della Francia, dopo aver vinto la semfinale contro la Germania col punteggio di 45-37.

Gli azzurri avevano iniziato il loro percorso agli ottavi con la vittoria contro la Turchia per 45-23. A seguire poi avevano avuto la meglio sulla Spagna per 45-37.

Per la scherma laziale una giornata da ricordare, prima di accendere i riflettori, da oggi, sulle gare under20.

CAMPIONATI EUROPEI CADETTI PARENZO2020 – SPADA FEMMINILE – PROVA A SQUADRE – Parenzo, 26 febbraio 2020

Finale

ITALIA b. Israele 45-35

Finale 3°-4° posto

Russia b. Germania 45-36

Semifinali

ITALIA b. Russia 45-35

Israele b. Germania 45-32

Quarti

ITALIA b. Francia 45-24

Russia b. Spagna 45-42

Israele b. Polonia 44-43

Germania b. Ungheria 45-44

Tabellone dei 16

ITALIA b. Austria 45-16

Classifica (23): 1. ITALIA, 2. Israele, 3. Russia, 4. Germania, 5. Polonia, 6. Spagna, 7. Ungheria, 8. Francia.

ITALIA: Gaia Caforio, Carola Maccagno, Lucrezia Paulis, Anita Corradino

CAMPIONATI EUROPEI CADETTI PARENZO2020 – SCIABOLA MASCHILE – PROVA A SQUADRE – Parenzo, 26 febbraio 2020

Finale

Francia b. ITALIA 45-41

Finale 3°-4° posto

Russia b. Germania 45-35

Semifinali

ITALIA b.Germania 45-37

Francia b. Russia 45-34

Quarti

ITALIA b. Spagna 45-37

Germania b. Bulgaria 45-23

Francia b. Bielorussia 45-25

Russia b. Romania 45-36

Tabellone dei 16

ITALIA b. Turchia 45-23

Classifica (18): 1. Francia, 2. ITALIA, 3. Russia 4. Germania, 5. Spagna, 6. Bielorussia, 7. Romania, 8. Bulgaria.

ITALIA: Emanuele Nardella, Leonardo Tocci, Marco Mastrullo, Edoardo Cantini

Federazione Italiana Scherma