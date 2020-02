Dsa e Oltre: il Centro che mancava in Italia

“Tutti i ragazzi possono fare tutto, basta fornire gli strumenti giusti”



E’ nato da pochi mesi a Trofarello, a due passi da Torino, il centro Dsa e Oltre, il primo in Italia, fa notare il Presidente Rosario Capraro, ad occuparsi a 360° delle problematiche legate ai disturbi dell’età evolutiva, gestito da una società non a scopo di lucro. E’ un centro specializzato in disturbi dell’apprendimento (DSA) e Iperattività (ADHD) e nei disturbi dello spettro Autistico e nella Sindrome di Down. Il centro ha lo scopo primario di realizzare i sogni dei bambini, il mantra del Presidente e dei professionisti che vi lavorano è: “tutti i ragazzi possono fare tutto, basta fornire loro gli strumenti giusti”.

Il Centro nasce, ed è qui che sta il suo punto di forza a livello ‘umano’, dalle difficoltà incontrate e vissute in prima persona dallo stesso Presidente Capraro per affrontare la complessità dei bisogni personali suoi e di suo figlio DSA ed iperattivo. Troppo spesso, ci dice: “si è in balia delle ‘lungaggini dell’Asl’ e i genitori sono colti da sconforto e si sentono impotenti, un bambino che ha queste problematiche non può e non deve sentirsi escluso a scuola come altrove. Da qui nasce la mia decisione di rendermi utile ed aiutare chi ha questi disturbi, capovolgendo il concetto di base: ovvero non sono i bambini a doversi muovere per andare dai vari professionisti, ma sono i professionisti che si ritrovano in questa struttura per dare le risposte alle necessità dei bambini e delle loro famiglie”.

Poi aggiunge: “Nel centro sono presenti professionisti qualificati (neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta, neuropsicologo, logopedista e psicomotricista) figure che si occupano della diagnosi e degli interventi riabilitativi e di potenziamento, rivolti sia a quanti presentano delle difficoltà/disturbi dell’apprendimento e comportamento quanto a tutte le figure che sono intorno al bambino e dunque coinvolte nel percorso del suo sviluppo. L’approccio del nostro centro è orientato all’aiuto di tutta la famiglia per affrontare al meglio la situazione, sia per quanto riguarda la problematica che il bambino sta affrontando, sia per la gestione delle attività quotidiane come lo studio ed i compiti. La famiglia è il mondo del bambino , dunque la serenità, che egli percepisce anche dal linguaggio non verbale, deve essere garantita e tutelata, affinché tutti abbiano gli strumenti giusti, appunto, per permettere al bambino/ragazzo di realizzare i propri sogni.

Dsa e Oltre, specifica il Presidente: “ è strutturato per arrivare a rilasciare una valutazione clinica da inviare all’Asl, in modo che questa possa essere trasformata in una certificazione. I disturbi dell’apprendimento non sono una malattia, ma vanno valutati e certificati affinché il bambino possa essere aiutato nel suo percorso con strumenti specifici”.

Nel centro infatti si effettuano: valutazioni per le certificazioni ADHD e DSA, percorsi terapeutici individualizzati, Training con le famiglie e gli insegnanti e viene fornito il servizio del laboratorio compiti con Tutor DSA e BES (Bisogni Educativi Speciali). I laboratori e le attività offerte ai bambini sono numerose fra cui la Psicomotricità, Computer Game Therapy, la Danzaterapia, la Musicoterapia, l’Improvvisazione teatrale, il Ju-Jitsu e molte altre. Tutte le attività sono legate da un sottile fil rouge che ha un solo scopo finale, che per il Presidente Capraro resta la priorità assoluta: “favorire la capacità relazionale del bambino affinché superi le proprie insicurezze ed aumenti la propria autostima, anche attraverso la riabilitazione delle patologie motorie, di pensiero, di linguaggio e così via. Il centro DSAeOLTRE vuole essere di supporto alla crescita armoniosa dell’individuo”

Il Centro dalla sua nascita ad oggi, ci dice orgoglioso Capraro, ha già organizzato eventi di successo, come il convegno gratuito aperto a tutti, tenutosi nel mese di novembre 2019 in collaborazione con l’AIFA Onlus, titolato: “ Dalla scuola al tempo Libero, come creare esperienze positive e vincenti ” che ha avuto luogo presso la Guardia di Finanza di Torino e che ha fatto, aggiunge Capraro commosso: “ registrare richieste di partecipazione che sono andate oltre la capienza massima della sala, a dimostrazione che in tanti, professionisti e genitori, vogliono sapere ed approfondire tali tematiche oltreché cercare soluzioni il più possibile ‘snelle’ per tutelare i bambini, che sono il fulcro del nostro progetto”. Il 18 gennaio 2020 presso la sede della DSAeOLTRE a Trofarello, Via San Giovanni Bosco 9 si è tenuto un incontro gratuito pensato per i genitori di bambini e ragazzi DSA e ADHD, il cui obiettivo, ci spiega, “è stato quello di formare e informare circa le strategie efficaci per rispondere alle esigenze e le problematiche quotidiane e concrete. Il 25 gennaio 2020 presso il centro sportivo Robilant a Torino, si è tenuto con successo un Workshop gratuito per insegnanti e professionisti “Un corpo che parla, un corpo che si muove, un corpo che apprende”. Strategie per sopravvivere alla multiproblematicità dell’aula (Adhd, Dsa, Disprassie, diverse abilità, difficoltà vare non attestate…). Anche questi eventi hanno visto la collaborazione dell’AIFA Onlus

Molti gli obiettivi ambiziosi che il Centro si pone, ad esempio, nel prossimo futuro DSAeOLTRE ha in progetto di proporre alle scuole elementari di vari comuni nella cintura sud di Torino uno screening gratuito dei Disturbi specifici dell’Apprendimento . Lo screening, effettuato da una Logopedista, sarà molto utile nella rilevazione precoce delle difficoltà di letto-scrittura al fine di programmare da parte degli insegnanti interventi didattici tempestivi e mirati, coordinandosi anche con i genitori.

In conclusione il Presidente ricorda che “ Si tratta di obiettivi ambiziosi ed importanti per garantire il benessere dei bambini ed anche della sua cerchia sociale , ma affinché tali attività prendano sempre più il ‘via’ ed i laboratori funzionino, il Centro DSAeOLTRE ha necessità di essere supportato dall’esterno” .

Capraro più che fiducioso della forza del suo progetto, conclude: “Per questo contiamo ora che il Centro e le sue finalità sono state presentate ufficialmente di ricevere contributi e collaborazione effettive da vari Enti e Fondazioni, giacché come Impresa senza scopo di lucro abbiamo come unico scopo quello di conseguire il benessere sociale dell’individuo all’interno della comunità”.

Anche le donazioni, di privati e /o aziende, sono per noi, precisa il Presidente, fondamentali, ogni piccola somma, se unita alle altre, può fare la differenza, ogni donazione ci può aiutare a portare avanti i nostri progetti, tutti i vostri contributi verranno unicamente destinati alla crescita del Centro stesso e di conseguenza ad aumentare gli strumenti per raggiungere il benessere dei bambini. Tutti i risultati che riusciremo a raggiungere da oggi in poi saranno il frutto di tanti piccoli gesti di solidarietà. Per donare è possibile effettuare un bonifico da intestare a DSAeOLTRE SRL IMPRESA SOCIALE Banca Intesa S. Paolo Iban IT91J0306909212100000069491 oppure nella prossima dichiarazione dei redditi destinare il 5 per mille a DSA e Oltre compilando l’apposito riquadro presente nel modello 730 e nella scheda CUD a sostegno delle organizzazioni non lucrative (Onlus). Sarà sufficiente apporre una firma e indicare il codice fiscale di Dsa e Oltre: 12119630015.

Destinare il 5 per mille significa solo apporre una firma, ma per noi, ricorda il Presidente Capraro, che ad oggi pur di dare vita all’Associazione, in cui ha investito ‘anima e corpo’, ha usato unicamente i propri fondi privati, quella firma ha una valenza enorme perché significa poter proseguire nel ‘dare forma ai sogni di tutti i bambini’.

